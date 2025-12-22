Головна Київ Новини
search button user button menu button

В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
ДТП на Бориспільському шосе. 22 грудня 2025 року
фото: патрульна поліція Києва/Telegram

Патрульні радять водіям враховувати інформацію під час планування маршруту своєї поїздки

На Бориспільському шосе у напрямку виїзду до Києва сталася масштабна аварія за участі кількох автомобілів, рух до столиці ускладнено. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва.

«У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку в'їзду в місто Київ», – зазначили у поліції Києва.

Патрульні радять водіям враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

18 грудня сталася дорожгьо-транспортна пригода на 45 км автодороги М-06 «Київ – Чоп», неподалік села Копилів, Рух в напрямку Житомира був ускладнений. 

17 грудня на автодорозі Біла Церква – Фастів, поблизу села Дрозди трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний водій позашляховика Mitsubishi рухався в напрямку села Дрозди. Кермувальник, виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки.

Теги: аварія поліція місто Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва» приурочений до 120-ї річниці від дня народження митця
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря
19 грудня, 17:17
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 19:53
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 16:50
Дорожники ремонтуватимуть розподільче огородження в обох напрямках руху на ділянці Великої кільцевої дороги
Рух Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі обмежено до кінця року (схема)
18 грудня, 12:07
Кияни та гості міста зможуть придбати різноманітну продукцію, як правило, за цінами, нижчими за ринкові
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
15 грудня, 17:17
ЗСУ контролюють північ Покровська та продовжують наступальні дії
Росія втратила темп наступу в Покровську
13 грудня, 17:44
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
30 листопада, 11:37
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
29 листопада, 00:28
Нападником виявився 26-річний уродженець Чернігівської області, який нещодавно переїхав до Києва у пошуках роботи
На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
27 листопада, 10:23

Новини

Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі
Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
Киянин зробив новорічний подарунок кур’єру Glovo, який напав на нього з кастетом
Киянин зробив новорічний подарунок кур’єру Glovo, який напав на нього з кастетом
Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика
Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика
Куди сходити у Києві 22-28 грудня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 22-28 грудня: дайджест культурних подій
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua