В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  

На Бориспільському шосе у напрямку виїзду до Києва сталася масштабна аварія за участі кількох автомобілів, рух до столиці ускладнено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва.

«У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, рух транспорту ускладнений у напрямку в'їзду в місто Київ», – зазначили у поліції Києва.

Патрульні радять водіям враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

18 грудня сталася дорожгьо-транспортна пригода на 45 км автодороги М-06 «Київ – Чоп», неподалік села Копилів, Рух в напрямку Житомира був ускладнений.

17 грудня на автодорозі Біла Церква – Фастів, поблизу села Дрозди трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний водій позашляховика Mitsubishi рухався в напрямку села Дрозди. Кермувальник, виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки.