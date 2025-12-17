Головна Київ Новини
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За кермом позашляховика Mitsubishi був 28-річний водій
фото: поліція Київської області

Внаслідок аварії 29-річну водійку легковика Peugeot та кермувальника позашляховика Mitsubishi було госпіталізовано

На автодорозі Біла Церква – Фастів, поблизу села Дрозди трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Внаслідок аварії 29-річну водійку легковика Peugeot з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано
фото: поліція Київщини

Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний водій позашляховика Mitsubishi рухався в напрямку села Дрозди. Кермувальник, виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки.

Водій позашляховика Mitsubishi потрапив у ДТП, виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля
фото: поліція Київщини

«Внаслідок аварії 29-річну водійку легковика Peugeot та кермувальника позашляховика Mitsubishi з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано», – повідомили правоохоронці.

Позашляховик Mitsubishi зіткнувся з автомобілем Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки
фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція закликає учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути травматизму на дорозі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія». Зазначається, що повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме ту ж силу, що і в паперовому форматі. Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи або ж на паперовому бланку.

