На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Дарниці чоловік пограбував дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом
Нападником виявився 26-річний уродженець Чернігівської області, який нещодавно переїхав до Києва у пошуках роботи
фото: поліція Києва/Facebook

У безлюдному місці нападник зненацька обхопив дівчину однією рукою за шию і приставив до спини пістолет

26-річний чоловік напав на дівчину в Дарницькому районі Києва, погрожуючи іграшковим пістолетом, і змусив її віддати гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на поліцію Києва.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної дівчини про напад. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що нападник прослідкував за потерпілою, коли вона йшла вранці на роботу. У безлюдному місці він зненацька обхопив дівчину однією рукою за шию, приставив до її спини пістолет і, погрожуючи розправою, змусив віддати гроші, які вона мала при собі. Через погрозу вбивством дівчина виконала всі вказівки зловмисника.

26-річний чоловік напав на дівчину в Дарницькому районі Києва, погрожуючи іграшковим пістолетом
26-річний чоловік напав на дівчину в Дарницькому районі Києва, погрожуючи іграшковим пістолетом
фото: поліція Києва/Facebook

Оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу за півгодини встановили та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 26-річний уродженець Чернігівської області, який нещодавно переїхав до Києва у пошуках роботи.

Правоохоронці вилучили частину коштів, якими заволодів зловмисник та знаряддя вчинення злочину – іграшковий пістолет. Частину коштів порушник вже встиг витратити в особистих цілях.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. За рішенням суду на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, мешканець Дніпровського району Києва, який вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном у 65-річної жінки поблизу підземного переходу на проспекті Червоної Калини, проведе за ґратами сім років. 

