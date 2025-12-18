Головна Київ Новини
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Аварія сталася неподалік села Копилів
фото: патрульна поліція Києва/Telegram

Внаслідок ДТП рух в напрямку Житомира ускладнений та тимчасово здійснюється крайньою правою смугою

У Київській області на Житомирській трасі сталася дорожгьо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення автомобілів виник затор, попередньо, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«До уваги водіїв! Київська область. На 45 км автодороги М-06 «Київ – Чоп», неподалік села Копилів, відбулася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, з потерпілими. Рух в напрямку Житомира ускладнений та здійснюється крайньою правою смугою», – йдеться в повідомленні.

фото: патрульна поліція Києва

Патрульні закликали з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження. 

На фото, опублікованих в соцмережах, можна побачити, що на місці події також перебувало кілька машин ДСНС та карета швидкої допомоги.

фото з соцмереж

Нагадаємо, 17 грудня на автодорозі Біла Церква – Фастів, поблизу села Дрозди трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний водій позашляховика Mitsubishi рухався в напрямку села Дрозди. Кермувальник, виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки.

Київщина ДТП вантажівки поліція затор обмеження

На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено
