На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено

У Київській області на Житомирській трасі сталася дорожгьо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення автомобілів виник затор, попередньо, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«До уваги водіїв! Київська область. На 45 км автодороги М-06 «Київ – Чоп», неподалік села Копилів, відбулася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, з потерпілими. Рух в напрямку Житомира ускладнений та здійснюється крайньою правою смугою», – йдеться в повідомленні.

ДТП на Житомирській трасі за участі вантажівки та легковика фото: патрульна поліція Києва

Патрульні закликали з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

На фото, опублікованих в соцмережах, можна побачити, що на місці події також перебувало кілька машин ДСНС та карета швидкої допомоги.

Машини ДСНС та карета швидкої допомоги на місці ДТП фото з соцмереж

