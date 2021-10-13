Влада Київщини обіцяє, що тепло жителям області дадуть вчасно

Василь Володін гарантує, що перебоїв з подачею тепла не буде

Газу для потреб соціальної сфери та населення Київської області цілком достатньо. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Газу для потреб соціальної сфери та населення цілком достатньо. Наголошую на цьому! Додам, що в понеділок ми провели засідання обласної комісії ТЕБ та НС, де обговорили технічні питання прискорення підписання договорів на постачання газу. «Нафтогаз України» вже до 15 жовтня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери: школами, садочками, лікарнями тощо», – зазначив очільник Київщини.

Володін додав, що маніпулювати на темі цін на газ та опалення є не доречним, адже ціна на газ для населення складає 7,42 грн, для соціальної сфери повна ціна з ПДВ та тарифом на транспортування – 16,8 грн.

«Тож Київщина розпочне опалювальний сезон вчасно і наші жителі будуть забезпечені стабільною подачею тепла», – підкреслив очільник області.

Як повідомлялося, «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається до кінця 2022 року.

Нагадаємо, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

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