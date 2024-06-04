У Дніпрі пролунали вибухи: над містом підіймається стовп диму

За словами мешканців, у Дніпрі після вибухів виникла пожежа

Близько 5:00 у Дніпрі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Після вибухів у місті піднявся стовп диму, повідомляють місцеві пабліки. За словами мешканців, у Дніпрі виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними глави регіону, наші оборонці вночі збили над областю дев’ять ракет і десять ударних дронів, однак є і влучання.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.