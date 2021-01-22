Влада заспокоїла мешканців Київщини: «віялових» відключень світла не буде... поки що

Під час похолодання на Київщині безперебійно подавали електроенергію в домівки людей

На Київщині близько мільйона споживачів електроенергії

Під час сильних морозі на Київщині не було зафіксовано тривалих аварійних відключень електроенергії. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Погіршення погодних умов на Київщині було прогнозованим. У час різкого зниження температури та сильних морозів важливо було безперебійно подавати тепло та електроенергію в домівки людей. Згідно з офіційною інформацією, тривалих аварійних відключень цього тижня на Київщині зафіксовано не було», – зазначив віню

Володін також уточнив, що на Київщині найближчим часом не планується проведення «віялових» відключень електроенергії.

Окрім цього, він деталізував, що обсяг передачі електроенергії в області складає 6 млрд кВтгд/рік. Це близько 5% по Україні. Для цього використовують майже 50 тисяч кілометрів мереж.

При цьому кількість споживачів електроенергії на Київщині сягає мільйона людей. Йдеться як про фізичних, так і юридичних осіб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував з 1 січня 2021 року пільговий тариф 90 коп./кВт год на перші 100 кВт для побутових споживачів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 грудня.

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль запевнив, що віялові відключення електроенергії не плануються.

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