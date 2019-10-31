Власниця турфірми у Києві ошукала громадян на 1,3 млн грн



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Упродовж 2019 року жінка брала з клієнтів гроші за організацію турів та поїздок за кордон, однак послуги не надавала

Слідчі Києва направили до суду обвинувальний акт щодо шахрайських дій власниці туристичної фірми, яка ошукала 30 громадян на загальну суму майже 1,3 млн гривень.

З травня до Дарницького управління поліції звернулося декілька десятків киян, які у туристичному агентстві замовили відповідні послуги, але не отримали їх та втратили гроші. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Потерпілі раніше неодноразово користувалися послугами даної турфірми, тому цього разу не укладали договорів на передачу грошей та отримання туристичних послуг, а іноді гроші просто перераховувалися на банківську картку.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, потерпілими, які залишилися без відпочинку і без грошей, визнано 30 клієнтів.

«Підприємством керувала 34-річна жінка, яка завдала туристам матеріальної шкоди на майже 1 300 000 гривень. Керівниця турагенції брала гроші за путівки, а коли наближався термін поїздки – тур скасовувався, і гроші не повертала», - розповів він.

Обвинувальний акт у кримінальному проваджені за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України скеровано до районного суду. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд розгляне цивільні позови потерпілих щодо відшкодування матеріальних збитків.