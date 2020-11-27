Власники елітних автівок поповнили бюджети громад Київщини на 11 млн грн

Фізособи-власники елітних автівок перерахували до місцевих скарбниць 5 млн грн

З початку 2020 року платники Київщини сплатили у бюджети територіальних громад 11 мільйонів гривень транспортного податку, з яких 6 млн грн забезпечили юридичні особи. У свою чергу, фізичні особи-власники елітних автівок перерахували до місцевих скарбниць 5 млн грн. Про це повідомили в ГУ ДПС Київщини.

У податковій Київської області нагадують, транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

Транспортний податок сплачується фізичними особами за місцем реєстрації об’єктів оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Як повідомлялося, Київська область займає друге місце серед регіонів України за темпом приросту фактичних надходжень загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2019 роком