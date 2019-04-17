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    Власники незаконної автостоянки перешкоджають «Київводоканалу» в усуненні аварії

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    Спеціалісти &laquo;Київводоканалу&raquo; розпочали ремонтні роботи, але завершити їх не змогли - Власники незаконної автостоянки перешкоджають «Київводоканалу» в усуненні аварії
    Спеціалісти «Київводоканалу» розпочали ремонтні роботи, але завершити їх не змогли
    Фото: Київводоканал

    Аварія загрожує підтопленням території та значними втратами води

    Співробітники «Київводоканалу» не можуть усунути аварійну ситуацію через недопуск на територію, де пролягають трубопроводи. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    «Роботі спеціалістів перешкоджає керівництво автостоянки, яку було незаконно побудовано на території, де проходять два трубопроводи діаметром 1200 мм від Деснянської водопровідної, каналізаційний колектор, а також знаходиться заземлюючий контур та катодний захист трубопроводів від корозії», - йдеться в повідомленні.

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    За останні чотири роки «Київводоканал» неодноразово звертався до ТОВ «Союз Автоінвест» з проханням звільнити територію та за відсутності реакції з боку керівництва вимушений був подати до суду. Незаконність права власності на дану територію було підтверджено Вищим адміністративним судом України та Верховним Судом України, але власник автостоянки досі не виконав припису і не звільнив територію.

    «Чотири дні тому на трубопроводах під автомайданчиком сталася аварійна ситуація. Спеціалісти «Київводоканалу» розпочали ремонтні роботи, але завершити їх не змогли, адже сьогодні їм було відмовлено у доступі на територію. Після виклику поліції представники водоканалу були допущені до виконання робіт, але така ситуація може повторитися», - зазначили в компанії.

    «Київводоканал» наголошує, що ця ситуація є вкрай небезпечною. Адже аварії на трубопроводах великого діаметру загрожують підтопленням території та значними втратами води.

    «Якщо у спеціалістів не буде доступу для виконання ремонтних робіт, постраждають не тільки власники та користувачі автостоянки, а й інші мешканці міста», - попередили у «Київводоканалі».

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