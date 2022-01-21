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    Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: є постраждалі

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    ДТП сталася уночі - Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: є постраждалі
    ДТП сталася уночі
    фото: t.me/kyivoperativ

    Поблизу Копилова Daf в'їхав у Mercedes-Benz

    Під Києвом уночі 21 січня сталася ДТП. Приблизно о третій години ночі поблизу селища Копилів трапилась ДТП за участю вантажівки Daf та легковика Mercedes-Benz. Про це повідомляє патрульна поліція Київщини.

    Автопригода сталася на 44 км автодороги Київ–Чоп. Як повідомили очевидці, є потерпілі.

    Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ. Організовано об’їзд лівою смугою та узбіччям.

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    Теги: ДТП Київ вантажівки поліція
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    Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: є постраждалі