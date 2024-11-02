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Внаслідок російської атаки на Київщину є постраждалі: подробиці від влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Внаслідок російської атаки на Київщину є постраждалі: подробиці від влади
2 листопада безпілотники атакували багатоповерхівки у Києві
фото: ДСНС

На Київщині є пошкодження житлових обʼєктів внаслідок російської атаки

Зранку, 2 листопада, Росія атакувала Київську область. Внаслідок чого поранення отримала 82-річна жінка. Про це повідомляє Руслан Кравченко – голова Київської ОДА.

«Внаслідок повітряної атаки на Київщину є постраждалі. Це 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БпЛА. Постраждала з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко додав, що наразі оперативні служби фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

До того ж внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

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Теги: росія війна Київщина Україна поранення тривога росіяни Повітряні сили ЗСУ

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