Внаслідок російської атаки на Київщину є постраждалі: подробиці від влади

На Київщині є пошкодження житлових обʼєктів внаслідок російської атаки

Зранку, 2 листопада, Росія атакувала Київську область. Внаслідок чого поранення отримала 82-річна жінка. Про це повідомляє Руслан Кравченко – голова Київської ОДА.

«Внаслідок повітряної атаки на Київщину є постраждалі. Це 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БпЛА. Постраждала з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко додав, що наразі оперативні служби фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа.

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу Фото: ДСНС

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.

До того ж внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.