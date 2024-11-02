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У Києві ліквідували пожежу після атаки БпЛА: ДСНС показала наслідки

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві ліквідували пожежу після атаки БпЛА: ДСНС показала наслідки
Наслідки атаки БпЛА на Київ
Фото: ДСНС

Ворожі дрони атакували столицю України

Ворожі безпілотники зранку, 2 листопада, атакували Київ. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталась пожежа в одному із житлових будинків столиці. На даний момент вогонь ліквідовано. Про це повідомляють у КМВА, а також ДСНС.

«Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м. Пожежу ліквідовано. На 16-му поверсі та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку», – повідомили у столичній ДСНС.

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Стало відомо, що рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Вранці, 2 листопада у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024.

До слова, у п'ятницю, 1 листопада, російські окупанти здійснили обстріл Харкова за допомогою зенітного ракетного комплексу С-400 (ЗРК). Внаслідок атаки кількість постраждалих у місті зросла до 40 осіб. Цю інформацію надають Міністерство внутрішніх справ України (МВС) та Харківська обласна прокуратура.

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Теги: дрон Київ чоловік рятувальники обстріл прокуратура окупанти будинок пожежа

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