У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа

Російські дрони атакували вночі столицю

Вночі 2 листопада російську ударні безпілотники атакували Київ. Моніторингові канали повідомляють про пожежу в одному із будинків Святошинського району. Про пошкодження також повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграмі.

Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.

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Наслідки падіння уламків БпЛА у Києві Фото: ДСНС

«Зафіксовано падіння уламків і в Святошинському районі. За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце», – зазначив начальник КМВА.

Також він повідомив, що з будинку евакуюють мешканців, пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

«Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови. Попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав Попко.

Вранці, 2 листопада у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024.

До слова, у п'ятницю, 1 листопада, російські окупанти здійснили обстріл Харкова за допомогою зенітного ракетного комплексу С-400 (ЗРК). Внаслідок атаки кількість постраждалих у місті зросла до 40 осіб. Цю інформацію надають Міністерство внутрішніх справ України (МВС) та Харківська обласна прокуратура.