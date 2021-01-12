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    Вночі на території приватної садиби в Києві згоріла літня кухня (фото)

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    Будівля літньої кухні вигоріла повністю - Вночі на території приватної садиби в Києві згоріла літня кухня (фото)
    Будівля літньої кухні вигоріла повністю
    Фото: ДСНС

    Рятувальники понад годину боролися з вогнем

    У ніч на вівторок, 12 січня, сталась пожежа на приватній території по вул. Підлісній у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій окремо розташованій літній кухні розміром 6х4 м. На момент прибуття бійців власники знаходились в основному будинку, загрози для їх життя та здоров’я не було.

    О 02:58 загоряння було локалізовано на площі 24 кв. м, та о 03:31 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю, пошкоджені холодильник, газова плита, витяжка, телевізор та особисті речі.

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    Вночі на території приватної садиби в Києві згоріла літня кухня (фото)
    Вночі на території приватної садиби в Києві згоріла літня кухня (фото)

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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