У багатоповерхівці в Києві спалахнула пожежа: загинула людина

Пожежа сталась у квартирі на другому поверсі 9-поверхівки

Тіло людини у палаючій квартирі виявили рятувальники

У середу, 13 січня, ввечері сталась пожежа в будинку на просп. Леся Курбаса, 4 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла о рятувальної служби о 18:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі у квартирі було виявлено тіло людини без ознак життя.

О 18:47 пожежу було повністю ліквідовано.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 13 січня на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким загинув чоловік. Рятувальники вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Також 13 січня на вул. Саперно-Слобідській, 6 у Голосіївському районі рятувальники дістали з колектора тіло чоловіка.