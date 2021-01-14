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    У багатоповерхівці в Києві спалахнула пожежа: загинула людина

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    Пожежа сталась у квартирі на&nbsp;другому поверсі 9-поверхівки - У багатоповерхівці в Києві спалахнула пожежа: загинула людина
    Пожежа сталась у квартирі на другому поверсі 9-поверхівки
    Фото: ДСНС

    Тіло людини у палаючій квартирі виявили рятувальники

    У середу, 13 січня, ввечері сталась пожежа в будинку на просп. Леся Курбаса, 4 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла о рятувальної служби о 18:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    Під час проведення розвідки та гасіння пожежі у квартирі було виявлено тіло людини без ознак життя.

    О 18:47 пожежу було повністю ліквідовано.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 13 січня на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким загинув чоловік. Рятувальники вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

    Також 13 січня на вул. Саперно-Слобідській, 6 у Голосіївському районі рятувальники дістали з колектора тіло чоловіка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники
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