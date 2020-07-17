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    Новини

    Вночі у Києві горіла багатоповерхівка (фото)

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    Пожежа виникла на першому поверсі багатоповерхівки - Вночі у Києві горіла багатоповерхівка (фото)
    Пожежа виникла на першому поверсі багатоповерхівки
    Фото: ДСНС

    Сталось загоряння обшивки вхідних дверей квартири на першому поверсі

    У ніч на п’ятницю, 17 липня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на просп. Героїв Сталінграда, 11А в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 2:58.

    На місце події прибули вогнеборці 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що в одній із квартир на першому поверсі сталось загоряння обшивки вхідних дверей з розповсюдженням полум’я на вхідні двері ще трьох сусідніх квартир. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 3:20 бійці локалізували займання та о 3:31 - ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджено обшивку вхідних дверей, в загальному коридорі обгоріла проводка, закопчені стіни та стеля під’їзду.

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    Вночі у Києві горіла багатоповерхівка (фото)
    Вночі у Києві горіла багатоповерхівка (фото)
    Вночі у Києві горіла багатоповерхівка (фото)

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

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