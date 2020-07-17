Вночі у Києві горіла багатоповерхівка (фото)



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Пожежа виникла на першому поверсі багатоповерхівки Фото: ДСНС

Сталось загоряння обшивки вхідних дверей квартири на першому поверсі

У ніч на п’ятницю, 17 липня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на просп. Героїв Сталінграда, 11А в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 2:58.

На місце події прибули вогнеборці 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що в одній із квартир на першому поверсі сталось загоряння обшивки вхідних дверей з розповсюдженням полум’я на вхідні двері ще трьох сусідніх квартир. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 3:20 бійці локалізували займання та о 3:31 - ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено обшивку вхідних дверей, в загальному коридорі обгоріла проводка, закопчені стіни та стеля під’їзду.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.