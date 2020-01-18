В нічь на Водохреща міський транспорт буде працювати у напрямку пляжів Одеси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ніч з 18 на 19 січня до місць Водохресних купань організують роботу міського транспорту

У зв’язку з проведенням православного свята Хрещення Господнього

в ніч з 18 на 19 січня 2020 р. до 01:00

департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організована робота міського громадського транспорту до місць освячення води Водохресних купань (пляжі міста):

трамвайних маршрутів № 1 - 2 од., № 6 - 2 од., № 18 - 4 од., № 28 - 2 од.;

- 2 од., - 2 од., - 4 од., - 2 од.; тролейбусних маршрутів № 2 - 2 од., № 3 - 2 од.

Робота трамвайного маршруту № 1 буде організована від Лузанівки до вул. Паустовського.

З 22:30 18 січня до 01:00 19 січня 2020 року буде організована робота автобусних маршрутів за тимчасовими схемами руху: