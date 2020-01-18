В нічь на Водохреща міський транспорт буде працювати у напрямку пляжів Одеси
В ніч з 18 на 19 січня до місць Водохресних купань організують роботу міського транспорту
У зв’язку з проведенням православного свята Хрещення Господнього
в ніч з 18 на 19 січня 2020 р. до 01:00
департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організована робота міського громадського транспорту до місць освячення води Водохресних купань (пляжі міста):
- трамвайних маршрутів № 1- 2 од., № 6 - 2 од., № 18 - 4 од., № 28 - 2 од.;
- тролейбусних маршрутів № 2 - 2 од., № 3 - 2 од.
Робота трамвайного маршруту № 1 буде організована від Лузанівки до вул. Паустовського.
З 22:30 18 січня до 01:00 19 січня 2020 року буде організована робота автобусних маршрутів за тимчасовими схемами руху:
- № 242 від вул. Паустовського до 7-ї Пересипській в кількості 5 од.;
- № 215 від 16-ї ст. Великого Фонтану до пл. Толбухіна в кількості 5 од.