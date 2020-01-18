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    В нічь на Водохреща міський транспорт буде працювати у напрямку пляжів Одеси

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    В нічь на Водохреща міський транспорт буде працювати у напрямку пляжів Одеси

    В ніч з 18 на 19 січня до місць Водохресних купань організують роботу міського транспорту

    У зв’язку з проведенням православного свята Хрещення Господнього

    в ніч з 18 на 19 січня 2020 р. до 01:00

    департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організована робота міського громадського транспорту до місць освячення води Водохресних купань (пляжі міста):

    • трамвайних маршрутів № 1- 2 од., № 6 - 2 од., № 18 - 4 од., № 28 - 2 од.;
    • тролейбусних маршрутів № 2 - 2 од., № 3 - 2 од.

    Робота трамвайного маршруту № 1 буде організована від Лузанівки до вул. Паустовського.

    З 22:30 18 січня до 01:00 19 січня 2020 року буде організована робота автобусних маршрутів за тимчасовими схемами руху:

    • № 242 від вул. Паустовського до 7-ї Пересипській в кількості 5 од.;
    • № 215 від 16-ї ст. Великого Фонтану до пл. Толбухіна в кількості 5 од.
    громадський транспорт Одеса Свято Водохреща
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