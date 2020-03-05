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    Новини

    Водолази п'ятий день шукають зниклого на Київському водосховищі рибалку

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    Рятувальники обстежують водну поверхню в радіусі 1 км від місця виявлення човна та загиблого рибалки - Водолази п'ятий день шукають зниклого на Київському водосховищі рибалку
    Рятувальники обстежують водну поверхню в радіусі 1 км від місця виявлення човна та загиблого рибалки
    Фото: ДСНС

    Тіло одного з рибалок було виявлено 3 березня

    У четвер, 5 березня, о 08:15 було продовжено роботи щодо пошуку зниклого в акваторії Київського водосховища рибалки.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    4 березня пошуки проводились шляхом обстеження водної поверхні в радіусі 1 км від місця виявлення човна та загиблого рибалки, тіло якого було вилучено з води 3 березня.

    Раніше Головне управління Нацполіції у Київській області повідомило про двох рибалок. які 28 лютого вийшли на човні «Прогрес» в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.

    Пошуки рибалок розпочалися 2 березня.

    До пошуку було залучено гелікоптер H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 осіб для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.

    Від ДСНС також залучено водолазів.
    3 березня о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області на відстані близько 70 м від берега у воді було знайдено тіло одного зі зниклих рибалок.
    ДСНС Київщина рибальство рятувальники річка Дніпро чоловік розшук
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