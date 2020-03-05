Водолази п'ятий день шукають зниклого на Київському водосховищі рибалку
Рятувальники обстежують водну поверхню в радіусі 1 км від місця виявлення човна та загиблого рибалки
Фото: ДСНС
Тіло одного з рибалок було виявлено 3 березня
У четвер, 5 березня, о 08:15 було продовжено роботи щодо пошуку зниклого в акваторії Київського водосховища рибалки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
4 березня пошуки проводились шляхом обстеження водної поверхні в радіусі 1 км від місця виявлення човна та загиблого рибалки, тіло якого було вилучено з води 3 березня.
Раніше Головне управління Нацполіції у Київській області повідомило про двох рибалок. які 28 лютого вийшли на човні «Прогрес» в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли.
Пошуки рибалок розпочалися 2 березня.
До пошуку було залучено гелікоптер H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 осіб для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок.
Від ДСНС також залучено водолазів.
3 березня о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області на відстані близько 70 м від берега у воді було знайдено тіло одного зі зниклих рибалок.