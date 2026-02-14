Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
І поліціянти, і медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно
фото з відкритих джерел

Чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість

У столиці під час затримання помер чоловік. Правоохоронці запевняють, що йому раптово стало зле. Як інформує «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва, подія сталася 8 лютого близько першої години ночі. На спецлінію «112» надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення: заявник розповів, що невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали мешканцям і порушували вимоги комендантської години.

Патрульні прибули на місце події та виявили групу осіб, які агресивно поводилися й порушували публічний порядок. Під час спроб заспокоїти присутніх один із чоловіків почав погрожувати інспекторам і не реагував на законні вимоги поліцейських. Патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до статей 44 і 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Згодом чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли з нього кайданки, поклали в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. Після прибуття медиків були проведені реанімаційні заходи, однак чоловік помер на місці.

Поліція Києва також оприлюднила відео з нагрудних бодікамер патрульних. На кадрах видно, як чоловік прирікався з патрульними, а потім втратив свідомість і його намагалися реанімувати.

Раніше у Києві затримали 29-річного чоловіка, який під час конфлікту в гостях підірвав бойову гранату. Внаслідок інциденту одна людина загинула на місці, ще двоє, включно із самим підривником, отримали поранення.

Нагадаємо, у селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату. 

До слова, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.

Читайте також:

Теги: поліція смерть Київ відео чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Плачков не надто вірить у перспективи розподіленої енергогенерації для Києва
«Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну». Ексміністр Іван Плачков – про те, чи вистоїмо ми цієї зими
30 сiчня, 13:20
Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому
У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко
24 сiчня, 09:18
«Зелена» лінія метро відновила роботу – КМДА
«Зелена» лінія метро відновила роботу – КМДА
24 сiчня, 12:00
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
15 сiчня, 09:21
Шпигунка може отримати 15 років ув’язнення
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
27 сiчня, 20:00
Для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври
Києво-Печерська лавра відновлює роботу з 31 січня: які об'єкти будуть доступні
30 сiчня, 17:51
Правоохоронці склали на блогера адміністративний протокол про адміністративні правопорушення
Блогер на лімузині провокував конфлікти у Києві: як відреагувала поліція
3 лютого, 15:50
Власники спромоглися незаконно зареєструвати об’єкт нерухомості та огородити територію парканом
Прокуратура вимагає знести житловий будинок на Трухановому острові
6 лютого, 10:50
Дніпровська окружна прокуратура повністю довела провину підсудної
У Києві жінка отримала сім років за вбивство коханця
6 лютого, 18:18

Новини

У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Будинок Хвойки офіційно визнано незадовільним: який вигляд має пам'ятка на Подолі
Будинок Хвойки офіційно визнано незадовільним: який вигляд має пам'ятка на Подолі
Теплопостачання у Києві: 400 будинків знову з опаленням
Теплопостачання у Києві: 400 будинків знову з опаленням
У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є постраждалі

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua