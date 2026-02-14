У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер

І поліціянти, і медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно

Чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість

У столиці під час затримання помер чоловік. Правоохоронці запевняють, що йому раптово стало зле. Як інформує «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва, подія сталася 8 лютого близько першої години ночі. На спецлінію «112» надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення: заявник розповів, що невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали мешканцям і порушували вимоги комендантської години.

Патрульні прибули на місце події та виявили групу осіб, які агресивно поводилися й порушували публічний порядок. Під час спроб заспокоїти присутніх один із чоловіків почав погрожувати інспекторам і не реагував на законні вимоги поліцейських. Патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до статей 44 і 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Згодом чоловікові раптово стало зле, він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли з нього кайданки, поклали в стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. Після прибуття медиків були проведені реанімаційні заходи, однак чоловік помер на місці.

‼️У поліції показали відео з нагрудних бодікамер патрульних



Відео знято під час інциденту на дитячому майданчику у Києві. Тоді чоловік помер під час затримання. pic.twitter.com/3bZ15AAt9M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 14, 2026

Поліція Києва також оприлюднила відео з нагрудних бодікамер патрульних. На кадрах видно, як чоловік прирікався з патрульними, а потім втратив свідомість і його намагалися реанімувати.

Раніше у Києві затримали 29-річного чоловіка, який під час конфлікту в гостях підірвав бойову гранату. Внаслідок інциденту одна людина загинула на місці, ще двоє, включно із самим підривником, отримали поранення.

Нагадаємо, у селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату.

До слова, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.