Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці

Американські сенатори від демократичної партії Річард Блюменталь та Шелдон Вайтгаус відвідали одну з пошкоджених обстрілами ТЕЦ у Києві

Сьогодні, 17 лютого, заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол та американські сенатори Річард Блументаль та Шелдон Вайтгаус відвідали пошкоджену внаслідок російських атак ТЕЦ у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство енергетики України.

Повідомляється, що Анатолій Куцевол поінформував американських партнерів про наслідки ворожих ударів по об’єкту, який до обстрілів забезпечував теплопостачання понад 1000 багатоквартирних будинків, а також шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури столиці.

«Цілеспрямоване знищення теплової генерації – це не лише атака на інфраструктуру, це злочин проти людей. Удари по ТЕЦ означають холод у домівках, зупинені лікарні, ризики для життя цивільного населення», – заявив Куцевол.

Таклж заступник міністра подякував Сполученим Штатам за гуманітарну допомогу, яка вже надійшла до України.

Зауважимо, загальний обсяг грантового внеску США до Фонду підтримки енергетики України становить €35,5 млн.

Нагадаємо, у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ. Мешканця столиці засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду. Чоловік добровільно допомагав ворогу коригувати атаки по енергетиці, критичній інфраструктурі та українських військових.

Слідство встановило, що киянин був завербований кадровим співробітником ФСБ. Його головним завданням було забезпечення ворога координатами. Він з власної ініціативи допомагав ворогу корегувати вогневі удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та розміщенню українських військових.