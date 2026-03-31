Рись зі столичного зоопарку став зіркою мережі через зайві кілограми (фото)

Користувачі мережі захоплюються «поважним» виглядом Степана

Київський зоопарк поділився світлинами свого улюбленця – рисі на ім’я Степан. Тварина за зиму помітно погладшала, і користувачі соцмереж одразу впізнали у пухнастій тварині себе. Про це повідомляє «Главком».

«Рись-круасанчик» фото: Київський зоопарк

На оприлюднених фото рись Степан насолоджується першим весняним сонечком у фруктовому саду зоопарку. Під розкішною зимовою шубою хижака тепер чітко помітний шар жирку, який допомагав йому перезимувати. У зоопарку жартують, що дієтологи та фізіотерапевти вже готують Степана до пляжного сезону, але кияни вважають, що ця рись і так ідеальна.

Рись Степан не встиг скинути зайву вагу до весни фото: Київський зоопарк

«Судячи з погляду Степана – він знайшов свій сенс життя, а у спортзали ходіть самі», – пише Оля Богатко, називаючи тварину рідкісним випадком «рисі-круасанчика».

«Він у вас явно холодильники зламує вночі!», – жартує Тетяна Алексеєва.

«Піду, постою біля вольєра. Я її так розумію...», – зізнається Світлана Гринь.

«Виглядає як домашня киця, яку люблять балувати смаколиками», – додає Іринка Воробей.

«До наступної зими готовий» та «Всі ми трохи Степан», – підсумовують кияни у мережі.

Степан прогулюється у власному вольєрі фото: Київський зоопарк

Степан ловить перші теплі сонячні промені фото: Київський зоопарк

Попри «пишні форми», ця дика тварина залишається однією з найграційніших у Київзоо. Київський зоопарк запрошує всіх охочих за добрим настроєм до фруктового саду, щоб особисто побачити «пухнасту зірку» та зарядитися весняним позитивом.

Нагадаємо, у зоопарку на Київщині живе дитинча далекосхідного леопарда з нетиповим чорним забарвленням. Цей підвид є одним із найрідкісніших у світі – у дикій природі їх залишилося близько сотні. Леопарденя на ім’я Гера народилося у серпні 2025 року у пари амурських леопардів – Сальми та Геркулеса. Чорне забарвлення пояснюють рецесивними генами, які можуть у тварин не проявлятися багато років.