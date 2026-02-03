Головна Київ Новини
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

За даними прокуратури, посадовиця через власний електронний ключ неодноразово вносила неправдиві дані до реєстру військовозобов’язаних

У Києві посадовиця ТЦК та СП підозрюється у втручанні до реєстру військовозобов’язаних, їй загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, інформує «Главком».

«Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, повідомлено про підозру операторці одного з районних ТЦК та СП міста Києва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану)», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що жінка, використовуючи власний електронний ключ доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, без законних підстав неодноразово вносила недостовірні відомості до облікових карток військовозобов’язаних.

Зокрема, у липні 2024 року вона змінила персональні та службові дані одного з військовозобов’язаних, який особисто до ТЦК та СП не звертався та заяв щодо актуалізації відомостей не подавав.

Також задокументовано повторний факт несанкціонованого втручання підозрюваної в роботу Реєстру. Йдеться про незаконне взяття іншого військовозобов’язаного на військовий облік у районному ТЦК та СП з подальшим внесенням недостовірних відомостей про наявність у нього відстрочки від призову під час мобілізації. Він не мав  законних підстав для таких дій і підтвердних документів. 

«У результаті таких дій до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів було внесено недостовірні відомості, що створило передумови для ухилення окремих осіб від виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану», – зазначили у прокуратурі.

Підозрюваній обрано запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти  років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теги: Київ ТЦК прокурор жінка реєстр підозра

