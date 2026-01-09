Головна Київ Новини
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий
У пунктах обігріву та незламності можна зарядити телефони, павербанки й інші гаджети та зігрітись
фото: Суспільне

Пункти обігріву й підзарядки також облаштовує на своїх майданчиках соціально відповідальний бізнес

У Києві готові понад 1 200 пунктів обігріву та пунктів незламності, де можна зарядити телефони, павербанки й інші гаджети та зігрітись. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на Офіційний портал Києва.

Повідомляється, що у Києві готові понад 1 200 пунктів обігріву та пунктів незламності, де можна зарядити телефони, павербанки й інші гаджети, зігрітись тощо. У зв’язку з прогнозованим значним похолоданням нагадуємо, де можна знайти адреси таких пунктів:

  • за посиланням;
  • ;на Google-мапі;
  • у міському застосунку Київ Цифровий;
  • в Дії. 
  • У форматі таблиці перелік пунктів обігріву (незламності) доступний за посиланням.

Пункти обігріву додали до мапи укриттів у мобільному застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Більше сервісів» (К) – «Безпека» – «Мапа стійкості». Тут можна дізнатися адресу, графік роботи, місткість та умови кожного пункту обігріву, а також прокласти до нього маршрут. Киянам радять заздалегідь завантажити мапу, щоб переглядати офлайн у випадку відсутності інтернету. Мешканцям столиці варто завчасно ознайомитися з мапою та зберегти собі адреси кількох найближчих пунктів.

Крім розгорнутих міськими та державними структурами пунктів незламності, пункти обігріву й підзарядки облаштовує на своїх майданчиках соціально відповідальний бізнес.

Майже 200 таких пунктів наразі функціонують у торговельних мережах міста. Зокрема, в торгово-розважальних центрах «Смарт Плаза Оболонь», «Аладдін», «Аркадія», «Арт Молл», «Базар на Лісовий», «Блокбастер Молл», «Дарниця», «Дитячий Світ», «Караван Outlet», «Квадрат Нео», ТРЦ «Комод», «Космополіт», «Лівобережний», Мармелад», «Піраміда», «Проспект», «Район», «Республіка», «Сільвер Бріз» та на інших локаціях.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

