У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

О 09:59 столичне небо знову розірвали сирени повітряної тривоги через загрозу БпЛА.  О 10:06 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Цієї ночі Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники.

За даними моніторингових ресурсів, станом на зараз по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32.

У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1431-й день повномасштабної війни.

Теги: Київ тривога

