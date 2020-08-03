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    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)

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    СБУ нейтралізувала терориста, що погрожував підірвати банк - Як СБУ затримувала київського терориста (фото)
    СБУ нейтралізувала терориста, що погрожував підірвати банк

    Приміщення банку перевіряється на наявність вибухонебезпечних предметів

    Зловмисника, який захопив заручника у відділенні АТ «Універсал банк» у бізнес-центрі «Леонардо» в центрі Києва, затримали співробітники ЦСО «А» Служби безпеки України.

    Про це повідомив пресцентр СБУ.

    «Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети», - йдеться в повідомленні.

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    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)
    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)
    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)
    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)
    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)
    Як СБУ затримувала київського терориста (фото)

    Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Чоловік вимагає виходу у прямий ефір. На даний момент з ним ведуться переговори.

    Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    Національна поліція України СБУ Київ банки тероризм
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