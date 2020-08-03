Як СБУ затримувала київського терориста (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ нейтралізувала терориста, що погрожував підірвати банк

Приміщення банку перевіряється на наявність вибухонебезпечних предметів

Зловмисника, який захопив заручника у відділенні АТ «Універсал банк» у бізнес-центрі «Леонардо» в центрі Києва, затримали співробітники ЦСО «А» Служби безпеки України.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

«Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Чоловік вимагає виходу у прямий ефір. На даний момент з ним ведуться переговори.

Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.