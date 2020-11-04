Як у буремні 90-ті: в Києві двоє чоловіків вимагали у бізнесмена 700 тис. грн

Зловмисників затримали під час передачі першої частини коштів

Зловмисники погрожували застосуванням насильства над підприємцем та його близькими родичами

Київською міською прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Києві затримано двох чоловіків, які вимагали у підприємця 700 тис. гривень із застосуванням насильства, погрозою нанесення тяжких тілесних ушкоджень та знищення майна.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошима підприємця надіслали його бізнес партнеру повідомлення із вимогами передати їм 700 тис. гривень, а у разі його відмови погрожували застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами. Також зловмисники надіслали фото із зображенням автомобіля потерпілого, поруч з яким знаходилася пляшка із запальною сумішшю, тим самим висловлюючи погрозу знищення цього майна.

Надалі під час особистої зустрічі із потерпілим один із вимагачів наніс йому удар кулаком в обличчя, після чого висловив погрозу нанесення ще й тяжких тілесних ушкоджень, якщо останній не виконає вимоги.

Побоюючись за власне життя та життя своїх близьких, потерпілий звернувся до правоохоронців.

Зловмисників затримали під час контрольованої передачі їм частини вказаних коштів у сумі 270 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.