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    Як у буремні 90-ті: в Києві двоє чоловіків вимагали у бізнесмена 700 тис. грн

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    Зловмисників затримали під час передачі першої частини коштів - Як у буремні 90-ті: в Києві двоє чоловіків вимагали у бізнесмена 700 тис. грн
    Зловмисників затримали під час передачі першої частини коштів
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисники погрожували застосуванням насильства над підприємцем та його близькими родичами

    Київською міською прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Києві затримано двох чоловіків, які вимагали у підприємця 700 тис. гривень із застосуванням насильства, погрозою нанесення тяжких тілесних ушкоджень та знищення майна.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошима підприємця надіслали його бізнес партнеру повідомлення із вимогами передати їм 700 тис. гривень, а у разі його відмови погрожували застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами. Також зловмисники надіслали фото із зображенням автомобіля потерпілого, поруч з яким знаходилася пляшка із запальною сумішшю, тим самим висловлюючи погрозу знищення цього майна.

    Надалі під час особистої зустрічі із потерпілим один із вимагачів наніс йому удар кулаком в обличчя, після чого висловив погрозу нанесення ще й тяжких тілесних ушкоджень, якщо останній не виконає вимоги.

    Побоюючись за власне життя та життя своїх близьких, потерпілий звернувся до правоохоронців.

    Зловмисників затримали під час контрольованої передачі їм частини вказаних коштів у сумі 270 тис. гривень.

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    Як у буремні 90-ті: в Києві двоє чоловіків вимагали у бізнесмена 700 тис. грн
    Як у буремні 90-ті: в Києві двоє чоловіків вимагали у бізнесмена 700 тис. грн

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал бізнес злочин
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