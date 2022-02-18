Чорнобильську зону закривають для туристів
Офіційна причина озвучується як «технічні причини»
Чорнобильську зону закривають для туристичних відвідувань з 19 лютого на невизначений строк. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.
«Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як «технічні причини», – написав він.
За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.
«Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю», – додав він.
Нагадаємо, раніше росіянка з компанією незаконно проникла в Чорнобильську зону.
Як повідомлялося, 25 грудня під час патрулювання території зони відчуження правоохоронці виявили двох юнаків. 18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.
2 грудня громадянин Республіки Білорусь заблукав у зоні відчуження поблизу об’єкту ЗРЛС «Дуга» та здався поліції.