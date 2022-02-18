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    Чорнобильську зону закривають для туристів

    З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк - Чорнобильську зону закривають для туристів
    З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк
    фото з відкритих джерел

    Офіційна причина озвучується як «технічні причини»

    Чорнобильську зону закривають для туристичних відвідувань з 19 лютого на невизначений строк. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

    «Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як «технічні причини», – написав він.

    За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.

    «Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю», – додав він.

    Нагадаємо, раніше росіянка з компанією незаконно проникла в Чорнобильську зону.

    Як повідомлялося, 25 грудня під час патрулювання території зони відчуження правоохоронці виявили двох юнаків. 18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    2 грудня громадянин Республіки Білорусь заблукав у зоні відчуження поблизу об’єкту ЗРЛС «Дуга» та здався поліції.

    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона час
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    Чорнобильську зону закривають для туристів