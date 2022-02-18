Чорнобильську зону закривають для туристів

З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк

З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк

Офіційна причина озвучується як «технічні причини»

Чорнобильську зону закривають для туристичних відвідувань з 19 лютого на невизначений строк. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

«Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як «технічні причини», – написав він.

За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю», – додав він.