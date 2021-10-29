У суботу столична підземка закриє на вхід три станції

Футбол на НСК «Олімпійський» внесе зміни в режим роботи метро

У суботу, 30 жовтня, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Вони пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Десна» (Чернігів). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Метрополітен перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму та дистанції.

Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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