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    Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)

    На реконструкцію витратять 287 755 185 мільйонів гривень - Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)

    На реконструкцію витратять 287 755 185 мільйонів гривень

    фото із відкритих джерел

    Роботи розпочалися у грудні 2021 року та триватимуть до грудня 2023-го

    На території будівлі кінотеатру «Київська Русь» на вулиці Січових Стрільців почалися будівельні роботи. За парканом помітили важку техніку з відбійним молотком.

    За інформацією з паспорту об'єкта, роботи розпочалися у грудні 2021 року та триватимуть до грудня 2023-го. Раніше планувалося, що роботи завершать до кінця 2022 року.

    фото: the-village.com

    фото: the-village.com

    Як відомо, у ході оновлення в кінотеатрі мають відремонтувати внутрішні приміщення, утеплити підлогу та дах, добудувати третій кінозал, створити артпростір для вистав і концертів та простір для відпочинку на прилеглій території. Обладнання та меблі кінотеатру замінять на нові, ще у планах – створення паркінгу щонайменше на 100 місць. Також хочуть оновити та підсвітити фасад будівлі.

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    Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)
    Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)
    Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)

    КП «Київкінофільм» ще наприкінці 2020 року підготувало проєкт реконструкції кінотеатру «Київська Русь». Відповідно до проєкту в будівлі хочуть створити артпростір, три кінозали, сцену, яка підходить для концертів і вистав, й облаштувати терасу на даху.

    Нагадаємо, як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

    Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ».

    Мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що кінотеатр «Київ» може запрацювати через рік.

    Теги: Київ кіно Україна реконструкція
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    Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)