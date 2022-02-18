Якою буде «Київська Русь»? У столиці почалась реконструкція популярного кінотеатру (фото)

Роботи розпочалися у грудні 2021 року та триватимуть до грудня 2023-го

На території будівлі кінотеатру «Київська Русь» на вулиці Січових Стрільців почалися будівельні роботи. За парканом помітили важку техніку з відбійним молотком.

У Києві почали реконструкцію кінотеатру «Київська Русь» pic.twitter.com/RCSlFLasiV — The Village Україна (@thevillageua) February 17, 2022

За інформацією з паспорту об'єкта, роботи розпочалися у грудні 2021 року та триватимуть до грудня 2023-го. Раніше планувалося, що роботи завершать до кінця 2022 року.

фото: the-village.com

Як відомо, у ході оновлення в кінотеатрі мають відремонтувати внутрішні приміщення, утеплити підлогу та дах, добудувати третій кінозал, створити артпростір для вистав і концертів та простір для відпочинку на прилеглій території. Обладнання та меблі кінотеатру замінять на нові, ще у планах – створення паркінгу щонайменше на 100 місць. Також хочуть оновити та підсвітити фасад будівлі.

КП «Київкінофільм» ще наприкінці 2020 року підготувало проєкт реконструкції кінотеатру «Київська Русь». Відповідно до проєкту в будівлі хочуть створити артпростір, три кінозали, сцену, яка підходить для концертів і вистав, й облаштувати терасу на даху.

Нагадаємо, як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ».

Мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що кінотеатр «Київ» може запрацювати через рік.