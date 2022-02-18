Коронавірусна статистика. За добу майже 35 тис. нових випадків
За минулу добу 2 879 дітей заразились Covid-19
За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Із тих, хто захворів: дітей – 2 879, медпрацівників – 870. Про це свідчать дані МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 323 особи;
- летальних випадків – 282;
- одужало – 29 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 672 198 осіб;
- одужало – 3 896 009 осіб;
- летальних випадків – 104 106;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.
Нагадаємо, в Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19. Раніше повідомлялося, що Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі.
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