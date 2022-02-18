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    Коронавірусна статистика. За добу майже 35 тис. нових випадків

    Протягом минулої доби в Україні зафіксовано майже 35 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби - Коронавірусна статистика. За добу майже 35 тис. нових випадків
    Протягом минулої доби в Україні зафіксовано майже 35 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
    фото: з відкритих джерел

    За минулу добу 2 879 дітей заразились Covid-19

    За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Із тих, хто захворів: дітей – 2 879, медпрацівників – 870. Про це свідчать дані МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 323 особи;
    • летальних випадків – 282;
    • одужало – 29 254 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 672 198 осіб;
    • одужало – 3 896 009 осіб;
    • летальних випадків – 104 106;
    • проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

    Нагадаємо, в Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19. Раніше повідомлялося, що Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі.

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    Теги: Україна хвороби щеплення коронавірус
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    Коронавірусна статистика. За добу майже 35 тис. нових випадків