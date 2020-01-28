Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)



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Призери XVI Міжнародної Жаутиківської олімпіади з математики, фізики та інформатики Фото: Департамент освіти і науки КМДА

В олімпіаді взяли участь 15 учнів столичних шкіл

З 8 по 14 січня у м. Алмати (Казахстан) відбулася XVI Міжнародна Жаутиківська олімпіада з математики, фізики та інформатики. Цього року у змаганні взяли участь близько 600 учасників з 20 країн Європи та Азії.

Змагання з математики проводилися у форматі Міжнародної математичної олімпіади: у двох турах учасникам було запропоновано по 3 задачі, на розв’язання яких відводилося по 4,5 години.

В олімпіаді взяли участь 15 учнів закладів освіти столиці, повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації.

«Раді повідомити, що наші учні привезли до Києва дві золоті, три срібні та сім бронзових медалей!» - йдеться в повідомленні.

Наші переможці:

Математика:

Хасін Марко – золота медаль;

Наумець Захар – срібна медаль;

Іванчук Роксолана – срібна медаль;

Мицик Сергій – бронзова медаль;

Фізика:

Кузяра Володимир – бронзова медаль;

Гусак Давид – бронзова медаль;

Ігнатенко Олексій – бронзова медаль;

Загородній Андрій – бронзова медаль;

Інформатика:

Заводник Владислав – золота медаль;

Бідзіля Святослав – срібна медаль;

Манвелян Михайло – бронзова медаль;

Гриневич Кирило – бронзова медаль.

У Департаменті освіти і науки КМДА побажали юним киянам упевнених подальших перемог.