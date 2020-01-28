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    Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)

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    Призери XVI Міжнародної Жаутиківської олімпіади з математики, фізики та інформатики - Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)
    Призери XVI Міжнародної Жаутиківської олімпіади з математики, фізики та інформатики
    Фото: Департамент освіти і науки КМДА

    В олімпіаді взяли участь 15 учнів столичних шкіл

    З 8 по 14 січня у м. Алмати (Казахстан) відбулася XVI Міжнародна Жаутиківська олімпіада з математики, фізики та інформатики. Цього року у змаганні взяли участь близько 600 учасників з 20 країн Європи та Азії.

    Змагання з математики проводилися у форматі Міжнародної математичної олімпіади: у двох турах учасникам було запропоновано по 3 задачі, на розв’язання яких відводилося по 4,5 години.

    В олімпіаді взяли участь 15 учнів закладів освіти столиці, повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації.

    «Раді повідомити, що наші учні привезли до Києва дві золоті, три срібні та сім бронзових медалей!» - йдеться в повідомленні.

    Наші переможці:

    Математика:

    • Хасін Марко – золота медаль;
    • Наумець Захар  – срібна медаль;
    • Іванчук Роксолана  – срібна медаль;
    • Мицик Сергій – бронзова медаль;

    Фізика:

    • Кузяра Володимир  – бронзова медаль;
    • Гусак Давид  – бронзова медаль;
    • Ігнатенко Олексій  – бронзова медаль;
    • Загородній Андрій  – бронзова медаль;

    Інформатика:

    • Заводник Владислав  –  золота медаль;
    • Бідзіля Святослав  – срібна медаль;
    • Манвелян Михайло  – бронзова медаль;
    • Гриневич Кирило  – бронзова медаль.

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    Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)
    Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)
    Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)

    У Департаменті освіти і науки КМДА побажали юним киянам упевнених подальших перемог.

    Київ школа кияни учні
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