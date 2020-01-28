Юні кияни здобули 12 медалей на Міжнародній математичній олімпіаді (фото)
В олімпіаді взяли участь 15 учнів столичних шкіл
З 8 по 14 січня у м. Алмати (Казахстан) відбулася XVI Міжнародна Жаутиківська олімпіада з математики, фізики та інформатики. Цього року у змаганні взяли участь близько 600 учасників з 20 країн Європи та Азії.
Змагання з математики проводилися у форматі Міжнародної математичної олімпіади: у двох турах учасникам було запропоновано по 3 задачі, на розв’язання яких відводилося по 4,5 години.
В олімпіаді взяли участь 15 учнів закладів освіти столиці, повідомляє Департамент освіти і науки Київської міської держадміністрації.
«Раді повідомити, що наші учні привезли до Києва дві золоті, три срібні та сім бронзових медалей!» - йдеться в повідомленні.
Наші переможці:
Математика:
- Хасін Марко – золота медаль;
- Наумець Захар – срібна медаль;
- Іванчук Роксолана – срібна медаль;
- Мицик Сергій – бронзова медаль;
Фізика:
- Кузяра Володимир – бронзова медаль;
- Гусак Давид – бронзова медаль;
- Ігнатенко Олексій – бронзова медаль;
- Загородній Андрій – бронзова медаль;
Інформатика:
- Заводник Владислав – золота медаль;
- Бідзіля Святослав – срібна медаль;
- Манвелян Михайло – бронзова медаль;
- Гриневич Кирило – бронзова медаль.
У Департаменті освіти і науки КМДА побажали юним киянам упевнених подальших перемог.