Уряд дозволив продавати побутову хімію і пресу під час «локдауну»

Побутову хімію в магазинах можна буде придбати і після 8 січня

Зміну дат так званого локдауну сьогодні не розглядали

Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі Україна 24.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня. Внести товари до списку запропонував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати», — сказав Мокан.

За його словами, зміну дат так званого локдауну не розглядали.

Раніше Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами.

До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.



