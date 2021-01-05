Уряд дозволив продавати побутову хімію і пресу під час «локдауну»
Зміну дат так званого локдауну сьогодні не розглядали
Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня
Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі Україна 24.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня. Внести товари до списку запропонував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати», — сказав Мокан.
За його словами, зміну дат так званого локдауну не розглядали.
Раніше Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.
Очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами.
До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.
Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.