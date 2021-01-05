  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд дозволив продавати побутову хімію і пресу під час «локдауну»

    • Розсилка
    Побутову хімію в магазинах можна буде придбати і після 8 січня&nbsp; - Уряд дозволив продавати побутову хімію і пресу під час «локдауну»
    Побутову хімію в магазинах можна буде придбати і після 8 січня 
    Фото з відкритих джерел

    Зміну дат так званого локдауну сьогодні не розглядали

    Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня

    Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі Україна 24.

    Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня. Внести товари до списку запропонував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати», — сказав Мокан.

    За його словами, зміну дат так званого локдауну не розглядали.

    Раніше Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності. 

    Очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами.

    До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

    Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.

     Читайте також: Чим завинили шкарпетки й лампочки? У соцмережах жорстко висміяли січневий локдаун


    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр торгівля Максим Степанов карантин уряд магазин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies