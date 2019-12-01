Біля Чернівців після ДТП загорілося авто: троє людей загинули



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Всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення Фото: Укрінформ

Серед загиблих одна дитина

На об'їзній дорозі поблизу Чернівців легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся: загинули три людини, серед яких дитина.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Увечері 30 листопада в поліцію надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу Алеанда зіткнулися легковий автомобіль з мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся. За попередньою інформацією в результаті аварії три людини загинули. Двоє дорослих і дитина», - повідомили виданню у поліції.

Зазначається, що всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення. Вік загиблої дитини уточнюється. Чи є інші постраждалі в результаті цієї аварії, поки невідомо.

Нагадаємо, у суботу в Ізмаїльському районі Одеської області поліцейський здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок отриманих травм загинув.

Як повідомлялося, понад 2700 українців цього року загинули в ДТП.