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    Події в Україні

    Біля Чернівців після ДТП загорілося авто: троє людей загинули

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    Всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення - Біля Чернівців після ДТП загорілося авто: троє людей загинули
    Всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення
    Фото: Укрінформ

    Серед загиблих одна дитина

    На об'їзній дорозі поблизу Чернівців легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся: загинули три людини, серед яких дитина.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Увечері 30 листопада в поліцію надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу Алеанда зіткнулися легковий автомобіль з мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся. За попередньою інформацією в результаті аварії три людини загинули. Двоє дорослих і дитина», - повідомили виданню у поліції.

    Зазначається, що всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення. Вік загиблої дитини уточнюється. Чи є інші постраждалі в результаті цієї аварії, поки невідомо.

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    Нагадаємо, у суботу в Ізмаїльському районі Одеської області поліцейський здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок отриманих травм загинув.

    Як повідомлялося, понад 2700 українців цього року загинули в ДТП.

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