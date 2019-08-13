У Вінниці на День Незалежності влаштують велопарад у вишиванках



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Вінничани влаштують на День Незалежності велопарад у вишиванках Фото: «Veжа»

Цьогоріч велопарад до Дня Незалежності відбудеться вже всьоме

На честь Дня Незалежності вінничани проїдуть вулицями міста на велосипедах. Традиційний велопарад почнеться об 11.00.

Про це повідомляє вінницький інформаційний портал «Veжа».

Як розповів один з організаторів заходу Олександр Багрій, стартувати будуть цього разу від Європейської площі (від Вежі Артинова), далі їхатимуть по Соборній, минуть «Вишеньку» і Хмельницьке шосе. Фінішують на «Підкові» біля колишнього кінотеатру «Росія».

Також для дітей відбудеться традиційний конкурс на кращий національний костюм та кращий прикрашений байк. Обіцяють гарні подарунки до школи від партнерів велопараду.

Цікавинкою на святі буде благодійний ярмарок від монахів Ордену Шимона. За символічну плату кожен зможе скуштувати куліш або бограч. Усі кошти підуть на придбання необхідного для військових аптечок, які будуть передані бійцям.

Цьогоріч велопарад до Дня Незалежності відбудеться вже всьоме. Як згадує один з організаторів заходу Олександр Багрій, перший спонтанний велопробіг був у 2011 році.

«Тоді було близько 10-12 людей, ми їхали з одним прапором, містяни не очікували такого дійства, але вітали нас і були дуже раді. Пізніше на кілька років воно забулося, але потім ми відновили пробіг у 2014-ому, тож цього року він буде вже сьомий», - зазначив Багрій.

Велопарад почнеться об 11.00 (початок зборів о 10.30).