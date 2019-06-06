З Окружного адмінсуду Києва евакуювали людей: у приміщенні шукають бомбу



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Судові засідання перенесено

Сьогодні, 6 червня, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє пресслужба суду на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку із повідомленням про замінування приміщення суду працівників та відвідувачів евакуйовано з приміщення! Судові засідання буде перенесено!» - поінформували в суді.

Наразі на місці працюють вибухотехнічна служба, правоохоронці, рятувальники та чергує бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні до столичної поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.

Точну кількість «замінованих» об’єктів у поліції не назвали.

За викликами на місцях працюють вибухотехніки, рятувальники та чергують бригади швидкої допомоги.

Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Упродовж минулого тижня (з 27 травня по 2 червня) правоохоронці здійснили 44 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об'єктів Києва.



