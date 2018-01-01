На Київ насуваються чорні хмари (фото)

Над Троєщиною затягнуло небо

Сьогодні на околицях міста кияни побачили свинцеве небо, чорні хмари насувалися на Київ. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, раніше «Главком», що у вівторок, 30 січня, в Києві очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура повітря вночі



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Над Троєщиною затягнуло небо

Сьогодні на околицях міста кияни побачили свинцеве небо, чорні хмари насувалися на Київ.

Нагадаємо, раніше «Главком», що у вівторок, 30 січня, в Києві очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +2...+7 градусів. У Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно, дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +1...+7 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +1...+7 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вночі в Запорізькій області невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +2...+8 градусів, в Одеській і Миколаївській областях +4...+10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +3...+8 градусів.