  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З подвір'їв киян комунальники видалили близько 2,5 тис. сухих дерев

    • Розсилка
    З подвір'їв киян комунальники видалили близько 2,5 тис. сухих дерев

    З початку року комунальні служби видалили з придомових територій 2471 сухе і аварійне дерево, ще 1042 повалені дерева комунальники прибрали з вулиць після шквальних вітрів

    З початку поточного року працівники комунальних служб видалили близько 2,5 тис. сухих дерев з при домових територій киян. Про це повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – начальник управління житлово-комунальної політики Олександр Малихін, пише УНН.

    За його словами, з початку року комунальні служби видалили з придомових територій 2471 сухе і аварійне дерево, ще 1042 повалені дерева комунальники прибрали з вулиць після шквальних вітрів.

    Читайте також

    Зокрема, на прибудинкових територіях працівники керуючих компаній з обслуговування житлового фонду видалили 274 сухостійних та 96 повалених внаслідок негоди дерев у Дарницькому районі. У Голосіївському районі видалено та вивезено 61 аварійне та сухостійне дерево. У Деснянському – 387 сухостійних і 269 повалених в результаті негоди дерев. У Дніпровському знято 525 сухостійних дерев, видалено 327 повалених під час негоди дерев.

    В Оболонському районі з початку року видалили 86 сухих дерев, в Печерському районі – 51 аварійне дерево та три повалені через шквальний вітер. У Подільському районі видалили 177 сухостійних дерев. У Святошинському районі – 269 сухостійних, 207 аварійних та 85 повалених через негоду. У Солом'янському районі – 254 сухостійних дерев та 115 повалених під час негоди. У Шевченківському районі – 180 сухих дерев і ще 147 повалених під час негоди.

    Нагадаємо, внаслідок злив і шквалів у Київській області наприкінці червня від падіння дерева загинула одна особа.

    Читайте також
    Київ комуналка кияни вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ