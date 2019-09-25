З подвір'їв киян комунальники видалили близько 2,5 тис. сухих дерев



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З початку року комунальні служби видалили з придомових територій 2471 сухе і аварійне дерево, ще 1042 повалені дерева комунальники прибрали з вулиць після шквальних вітрів

З початку поточного року працівники комунальних служб видалили близько 2,5 тис. сухих дерев з при домових територій киян. Про це повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – начальник управління житлово-комунальної політики Олександр Малихін, пише УНН.

За його словами, з початку року комунальні служби видалили з придомових територій 2471 сухе і аварійне дерево, ще 1042 повалені дерева комунальники прибрали з вулиць після шквальних вітрів.

Зокрема, на прибудинкових територіях працівники керуючих компаній з обслуговування житлового фонду видалили 274 сухостійних та 96 повалених внаслідок негоди дерев у Дарницькому районі. У Голосіївському районі видалено та вивезено 61 аварійне та сухостійне дерево. У Деснянському – 387 сухостійних і 269 повалених в результаті негоди дерев. У Дніпровському знято 525 сухостійних дерев, видалено 327 повалених під час негоди дерев.

В Оболонському районі з початку року видалили 86 сухих дерев, в Печерському районі – 51 аварійне дерево та три повалені через шквальний вітер. У Подільському районі видалили 177 сухостійних дерев. У Святошинському районі – 269 сухостійних, 207 аварійних та 85 повалених через негоду. У Солом'янському районі – 254 сухостійних дерев та 115 повалених під час негоди. У Шевченківському районі – 180 сухих дерев і ще 147 повалених під час негоди.

Нагадаємо, внаслідок злив і шквалів у Київській області наприкінці червня від падіння дерева загинула одна особа.