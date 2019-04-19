З потеплінням автодорівці почали активно латати київські дороги (фото)

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На мосту тривають роботи із заміни деформаційних швів Фото: Київавтодор

На Південному мосту і вдень, і вночі тривають ремонтні роботи

На об’єктах підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» тривають роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

Крім того, у цілодобовому режимі на Південному мостовому переході та шляхопроводі на Харківському шосе через залізничні колії тривають важливі роботи із заміни деформаційних швів.

Як повідомлялося, з вечора вівторка, 16 квітня, через аварійний ремонт на Південному мосту рух у обидва напрямки сильно ускладнений.

За попередніми даними, аварійна ситуація сталася сьогодні на деформаційному шві опори нижньої сторони Південного мосту. Зараз на об’єкті організований аварійний ремонт.

Крім того, з вечора п’ятниці, 19 квітня, до ранку понеділка, 22 квітня, у зв’язку з ремонтними роботами буде обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з проспекту Бажана на Столичне шосе.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.