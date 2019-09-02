На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Горів торф окремими осередками загальною площею 1 га

У неділю, 1 вересня, увечері рятувальника вдалося ліквідувати загорання торфу у с. Феневичі, що виникло вранці 30 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про пожежу надійшла до чергового диспетчера 41-Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків 30 серпня о 08:10. По прибуттю на місце було встановлено, що горить торф окремими осередками загальною площею 1 га.

Протягом трьох діб для ліквідації загорання було залучено спеціальну інженерну техніку, яка запобігала подальшому розповсюдженню полум’я. Додатково було організовано матеріальне забезпечення органами місцевої влади, а саме організовано підвіз харчування та води для рятувальників.

1 вересня о 20:15 пожежу було ліквідовано.

На ліквідації пожежі працювало 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки.