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    На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)

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    На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)

    Горів торф окремими осередками загальною площею 1 га

    У неділю, 1 вересня, увечері рятувальника вдалося ліквідувати загорання торфу у с. Феневичі, що виникло вранці 30 серпня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про пожежу надійшла до чергового диспетчера 41-Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків 30 серпня о 08:10. По прибуттю на місце було встановлено, що горить торф окремими осередками загальною площею 1 га.

    Протягом трьох діб для ліквідації загорання було залучено спеціальну інженерну техніку, яка запобігала подальшому розповсюдженню полум’я. Додатково було організовано матеріальне забезпечення органами місцевої влади, а саме організовано підвіз харчування та води для рятувальників.

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    На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)
    На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)
    На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)
    На Київщині рятувальники три доби боролися з пожежею на торф’яниках (фото, відео)

    1 вересня о 20:15 пожежу було ліквідовано.

    На ліквідації пожежі працювало 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки.

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    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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