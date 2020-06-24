За добу на Київщині з вікон будинків випали двоє дітей
Часто москітні сітки на вікнах стають причиною падіння дітей
Правоохоронці закликають батьків бути пильними
За минулу добу на Київщині з вікон випали двоє дітей. Загалом з початку літа на Київщині з вікон випали п’ятеро дітей. Один з цих випадків закінчився фатально.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Аби уникнути небезпеки, поліція радить дотримуватися елементарних правил, які дозволять врятувати дітям їх життя і здоров'я:
- не залишайте маленьких дітей у кімнатах із відчиненими вікнами, навіть якщо виходите на хвилинку;
- не розташовуйте біля вікон будь-які предмети (меблі), за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня;
- не дозволяйте дитині гратися на підвіконні і пояснюйте дітям про можливу небезпеку.
- встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки.
Поліція закликає батьків бути пильними і дбати про своїх чад.
Як повідомлялося, 11 червня у містах Вишневе і Фастів двоє дворічних дітей випали з вікон багатоповерхівок. Дитина з Фастова від отриманих травм померла в лікарні.