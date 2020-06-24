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    Новини

    За добу на Київщині з вікон будинків випали двоє дітей

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    Часто москітні сітки на вікнах стають причиною падіння дітей - За добу на Київщині з вікон будинків випали двоє дітей
    Часто москітні сітки на вікнах стають причиною падіння дітей

    Правоохоронці закликають батьків бути пильними

    За минулу добу на Київщині з вікон випали двоє дітей. Загалом з початку літа на Київщині з вікон випали п’ятеро дітей. Один з цих випадків закінчився фатально.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Аби уникнути небезпеки, поліція радить дотримуватися елементарних правил, які дозволять врятувати дітям їх життя і здоров'я:

    • не залишайте маленьких дітей у кімнатах із відчиненими вікнами, навіть якщо виходите на хвилинку;
    • не розташовуйте біля вікон будь-які предмети (меблі), за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня;
    • не дозволяйте дитині гратися на підвіконні і пояснюйте дітям про можливу небезпеку.
    • встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки.

    Поліція закликає батьків бути пильними і дбати про своїх чад.

    Як повідомлялося, 11 червня у містах Вишневе і Фастів двоє дворічних дітей випали з вікон багатоповерхівок. Дитина з Фастова від отриманих травм померла в лікарні.

    Національна поліція України діти Київщина будинок батьки
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