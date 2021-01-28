За добу у Києві майже 400 нових хворих на коронавірус

Важких хворих на коронавірус шпиталізують до лікарні

Київ на другому місці серед регіонів України за добовою кількістю нових випадків Covid-19

За минулу добу, 27 січня, у Києві коронавірус виявлено у 396 людей. Це на 41 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 26 січня було 437 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127472 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 62353 особи, померли 2308 осіб.

У Київській області зафіксовано 68381 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 163 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 276 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 54090 осіб, померли 1117 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1206412 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 27 січня зафіксовано 5529 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 27 січня у Києві було підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 437 осіб.

У Київській області було 68218 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 276 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.