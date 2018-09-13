За добу у столиці скоєно понад 350 злочинів



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Вулична крадіжка

У 86 випадках поліція встановила підозрюваних осіб

За минулу добу, 12 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 357 повідомлень про злочини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Серед них: розбійні напади – 2; грабежі – 6; хуліганства - 14; крадіжки – 174; заволодіння автотранспортом – 5», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 86 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, у Києві викрито квартиру, у якій під вивіскою масажного салону надавалися інтимні послуги.

Крім того, у столиці правоохоронцями викрито злочинну групу, учасники якої тривалий час займалися сутенерством.