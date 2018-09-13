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    Новини

    За добу у столиці скоєно понад 350 злочинів

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    Вулична крадіжка - За добу у столиці скоєно понад 350 злочинів
    Вулична крадіжка

    У 86 випадках поліція встановила підозрюваних осіб

    За минулу добу, 12 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 357 повідомлень про злочини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Серед них: розбійні напади – 2; грабежі – 6; хуліганства - 14; крадіжки – 174; заволодіння автотранспортом – 5», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у 86 випадках підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, у Києві викрито квартиру, у якій під вивіскою масажного салону надавалися інтимні послуги.

    Крім того, у столиці правоохоронцями викрито злочинну групу, учасники якої тривалий час займалися сутенерством.

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