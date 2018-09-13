За добу у столиці скоєно понад 350 злочинів
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Розсилка
Вулична крадіжка
У 86 випадках поліція встановила підозрюваних осіб
За минулу добу, 12 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 357 повідомлень про злочини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Серед них: розбійні напади – 2; грабежі – 6; хуліганства - 14; крадіжки – 174; заволодіння автотранспортом – 5», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 86 випадках підозрювані особи встановлені.
Нагадаємо, у Києві викрито квартиру, у якій під вивіскою масажного салону надавалися інтимні послуги.
Крім того, у столиці правоохоронцями викрито злочинну групу, учасники якої тривалий час займалися сутенерством.