За добу в Києві понад тисяча нових хворих на коронавірус

Від початку епідемії у Києві зафіксовано понад 110 тис. випадків коронавірусу

Захворюваність на коронавірус знову зростає

За минулу добу, 29 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1131 людини. Це на 178 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 грудня було 953 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 110139 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 38856 осіб (за добу 839), померли 1897 осіб (за добу 22).

У Київській області зафіксовано 58535 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 623 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 298 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 33996 осіб (за добу 1655), померли 955 людей (за добу 14).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1045348 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 грудня зафіксовано 7986 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 29 грудня у Києві було підтверджено 109008 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 953 осіб.

У Київській області було 57912 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 298 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.