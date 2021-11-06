За добу в Києві від коронавірусу померла 41 людина
До лікарень столиці госпіталізували 110 людей з коронавірусом
За минулу добу у столиці виявили 1 426 хворих на коронавірус
У Києві за минулу добу виявили 1 426 хворих на коронавірус, 41 людина померла. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.
«1 426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6 462 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 268 593», – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли минулої доби:
- 796 жінок віком від 18 до 95 років;
- 534 чоловіки віком від 18 до 87 років;
- 47 дівчаток від 2 місяців до 17 років;
- 49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли:
- 21 жінка від 44 до 94 років
- 20 чоловіків від 53 до 89 років.
До лікарень столиці госпіталізували 110 хворих на коронавірус та 524 особи з підозрою на коронавірус та пневмонію.
Одужали минулої доби 766 людей. Загалом коронавірус подолали 234 007 мешканців столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 344, у Дарницькому – 179, та в Деснянському районі – 172 випадки», – зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.
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