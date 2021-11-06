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    За добу в Києві від коронавірусу померла 41 людина

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    До лікарень столиці госпіталізували 110 людей з коронавірусом - За добу в Києві від коронавірусу померла 41 людина

    До лікарень столиці госпіталізували 110 людей з коронавірусом

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу у столиці виявили 1 426 хворих на коронавірус

    У Києві за минулу добу виявили 1 426 хворих на коронавірус, 41 людина померла. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

    «1 426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6 462 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 268 593», – повідомив Віталій Кличко.

    Захворіли минулої доби:

    • 796 жінок віком від 18 до 95 років;
    • 534 чоловіки віком від 18 до 87 років;
    • 47 дівчаток від 2 місяців до 17 років;
    • 49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли:

    • 21 жінка від 44 до 94 років
    • 20 чоловіків від 53 до 89 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 110 хворих на коронавірус та 524 особи з підозрою на коронавірус та пневмонію.

    Одужали минулої доби 766 людей. Загалом коронавірус подолали 234 007 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 344, у Дарницькому – 179, та в Деснянському районі – 172 випадки», – зазначив Кличко.

    Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.

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    Теги: Віталій Кличко небезпека коронавірус
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    За добу в Києві від коронавірусу померла 41 людина