За добу в Києві від коронавірусу померла 41 людина

До лікарень столиці госпіталізували 110 людей з коронавірусом

За минулу добу у столиці виявили 1 426 хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу виявили 1 426 хворих на коронавірус, 41 людина померла. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

«1 426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6 462 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 268 593», – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

796 жінок віком від 18 до 95 років;

534 чоловіки віком від 18 до 87 років;

47 дівчаток від 2 місяців до 17 років;

49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли:

21 жінка від 44 до 94 років

20 чоловіків від 53 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 110 хворих на коронавірус та 524 особи з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Одужали минулої доби 766 людей. Загалом коронавірус подолали 234 007 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 344, у Дарницькому – 179, та в Деснянському районі – 172 випадки», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусу.