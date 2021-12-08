За добу в Києві виявлено понад 1,5 тис. нових хворих на коронавірус

Добова кількість шпиталізованих хворих на коронавірус складає близько 200 осіб

Минулої доби від коронавірусу померли 26 киян

За минулу добу, 7 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1519 осіб. Це на 249 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 6 грудня було зафіксовано 1270 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 307 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 272 тис. осіб (за добу 7 грудня – 1775)

померли понад 7,7 тис. людей (за добу – 26)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 28 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 178 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 489 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 155 тис. осіб (за добу 7 грудня – 953)

померли 4,3 тис. осіб (за добу – 24).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 18 тис.

7 грудня в Україні медики зафіксували понад 9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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