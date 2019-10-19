Зниклу киянку знайшли вбитою у Бориспільському районі
Олена Лісова
Фото: Facebook/KyivOperativ
Олена Лісова зникла 15 жовтня
44-річну киянку Олену Лісову, яка зникла кілька днів тому, знайшли мертвою на території Бориспільського району.
У вбивстві підозрюється колишній чоловік жінки і його приятель, повідомляє «Київ оперативний».
У день зникнення Олени її подрузі прийшло повідомлення, що її викрав колишній чоловік, з яким вона розлучилася 5 років тому.
У повідомленні було зазначено, що викрадену він утримує в наручниках десь на території Бориспільського району. Чоловік жінки затриманий поліцією.
Олена Лісова зникла 15 жовтня. Вона виїхала на Land Rover зі свого паркінгу на Ентузіастів, 35/2. Відвезла дитину в дитячий сад і мала їхати на роботу. Але дорогою зникла.
Нагадаємо, у Києві затримали маніяка, який з ножем нападав на людей.