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    Новини

    Зниклу киянку знайшли вбитою у Бориспільському районі

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    Олена Лісова - Зниклу киянку знайшли вбитою у Бориспільському районі
    Олена Лісова
    Фото: Facebook/KyivOperativ

    Олена Лісова зникла 15 жовтня

    44-річну киянку Олену Лісову, яка зникла кілька днів тому, знайшли мертвою на території Бориспільського району.

    У вбивстві підозрюється колишній чоловік жінки і його приятель, повідомляє «Київ оперативний».

    У день зникнення Олени її подрузі прийшло повідомлення, що її викрав колишній чоловік, з яким вона розлучилася 5 років тому.

    У повідомленні було зазначено, що викрадену він утримує в наручниках десь на території Бориспільського району. Чоловік жінки затриманий поліцією.

    Олена Лісова зникла 15 жовтня. Вона виїхала на Land Rover зі свого паркінгу на Ентузіастів, 35/2. Відвезла дитину в дитячий сад і мала їхати на роботу. Але дорогою зникла.

    Нагадаємо, у Києві затримали маніяка, який з ножем нападав на людей.

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