За минулий рік комунальні театри столиці дали понад 80 прем'єр

Безпрецедентний успіх комунальних театрів: понад 80 прем'єр та 700 тисяч глядачів у 2017 році

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати заслухали звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура» за 2017 рік. Протягом 2017 року за підтримки Департаменту культури виконавчого органу Київради (КМДА) у співпраці з



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Безпрецедентний успіх комунальних театрів: понад 80 прем'єр та 700 тисяч глядачів у 2017 році

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати заслухали звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура» за 2017 рік.

Протягом 2017 року за підтримки Департаменту культури виконавчого органу Київради (КМДА) у співпраці з громадськими організаціями, іноземними представництвами та благодійними фондами відбулися: VII Всеукраїнський фестиваль писанок на Софійські площі, у рамках якого публіці було представлено 585 писанок-мальованок; Третій міжнародний фестиваль «Anne de Kiev Fest».

У підпорядкуванні Департаменту культури 6 концертних закладів, які протягом року проводили активну концертну діяльність. За звітний період було проведено більше 400 концертів та 14 флешмобів.

«У нас збільшилася мережа театральних закладів, завдяки створенню нового театру «Київ модерн-балет». Ще два театральних заклади отримали статус академічного. Минулого року муніципальні театри, а у нас наразі їх 20, випусти понад 80 прем'єр. Загальна ж кількість вистав — більше 5 тисяч. А ще ми отримали минулоріч безпрецедентну кількість глядачів — понад 700 тисяч осіб», - повідомила директор Департаменту культури виконавчого органу Київради (КМДА) Діана Попова.

Було проведено ряд кінофестивалів; «Відкрита ніч», Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча», «Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «КРОК».

«Дійсно, дуже багато роботи було пророблено минулого року. Багатьма цікавими, подекуди новаторськими, проектами порадували киян та гостей столиці комунальні музеї, театри, мистецькі навчальні заклади, бібліотеки. Було підтримано і реалізовано нові проекти: конференція Міжнародної Асоціації «Опера Європи», театральний конгрес «Театр крокує Європою», фестиваль «MotoOpenFest», перший Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «PuppetUp!» , Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку». Ми очікуємо, що 2018 рік для столичної культури буде не менш насиченим та продуктивним. Дуже тішить показник освоєння коштів по міській цільовій програмі, радує перевиконання показників заходів програми нашими театрами і кінотеатрами. А ще 2017 рік був безпрецедентним, оскільки ми отримали шанс приймати Євробачення. І культурні заходи, які супроводжували пісенний конкурс, теж дали можливість гарно реалізувати міську цільову програму», - резюмувала голова постійно комісії з питань культури Вікторія Муха.

Окрім того, 2017 рік став важливим у роботі публічних бібліотек столиці.

Розпочато реалізацію пілотного проекту «Сучасний бібліотечний простір» (по створенню бібліохабів), в рамках якого, зокрема, планується створити всі необхідні умови для людей з особливими потребами.