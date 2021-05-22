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    За минулу добу в Києві виявили 298 хворих на коронавірус

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    Минулої доби одужали 1934&nbsp;людини - За минулу добу в Києві виявили 298 хворих на коронавірус

    Минулої доби одужали 1934 людини

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

    У Києві виявили за минулу добу 298 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    « 298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 5004 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204078», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 171 жінка віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки віком від 18 до 86 років.А також 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 126 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 1934 людини. Загалом коронавірус подолали 142201 мешканців столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 93, у Святошинському – 56 та в Дніпровському районі – 33 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4606 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

    За минулу добу госпіталізовано – 1665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12586 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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    За минулу добу в Києві виявили 298 хворих на коронавірус