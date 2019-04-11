Заарештовано мажора, який два роки тому влаштував п’яну смертельну ДТП



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Ростислав Домилівський проведе два місяці в СІЗО Фото: Сергій Мазур, Facebook

Хлопець збив на смерть двох підлітків

Суд взяв під арешт на два місяці Ростислава Домилівського, який у серпні 2016 року у смт Ставище на Київщині збив на смерть двох підлітків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор організації С14 Сергій Мазур.

«Мажор Домилівський. Швидка п’яна їзда. Двоє убитих підлітків. Хабар мєнтам. Два роки без підозри. Поїздки закордон. Розваги. І... Раптом громадська увага. Резонанс. Активісти. СІЗО. Два місяці», - написав він.

На засіданні були присутні активісти організацій С14 та «Традиції порядок», місцеві мешканці, родичі загиблих.

Нагадаємо, що Домилівський у серпні 2016 року збив двох дітей — дівчину та хлопця, 16 і 17 років відповідно. Через 10 днів дівчина померла, травми були несумісними з життям. Хлопець, був паралізований більш ніж 2 роки, і потім також помер.

Архівне відео:

Понад два роки Домилівський проходив у справі як свідок, але в грудні 2018 року слідство, нарешті, було завершено.